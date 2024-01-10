Льготная ипотека постепенно уходит

10 января. FINMARKET.RU - Российские банки ужесточают кредитование по льготным ипотечным программам. Ряд игроков уже принял решение выдавать кредиты только от тех застройщиков, которые будут уплачивать субсидию, а отдельные игроки, например Газпромбанк , вообще приостановили выдачу для сторонних клиентов, пишет "Коммеорсантъ".

Банки охладели к ипотеке после сокращения бюджетных субсидий. Как отметил главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко, сейчас каждый из банков действует "по собственным силам": кто-то вводит комиссии для застройщиков, кто-то выставляет повышенные требования к первоначальному взносу, кто-то отменяет скидки и другие льготные опции для партнеров на ипотечном рынке. Вероятно, те, кто идет по пути сокращения выдач, а не введения субсидий для застройщиков, просто не имеют должного портфеля проектного финансирования, который можно было бы использовать в качестве рычага давления. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова ожидает, что "в январе мы увидим двукратную просадку по выдачам: в первую очередь ввиду меньшего количества дней и низкой активности населения, а также ввиду ужесточенных требований и высоких ставок по ипотечным кредитам". Уже в осенние месяцы выдачи у отдельных банков снижались. Согласно данным АО "Дом.РФ", в ноябре ВТБ и ГПБ сократили выдачи по господдержке в денежном эквиваленте на 17% и 30% по отношению к октябрюпишет "Ъ".