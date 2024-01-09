С февраля сумма маткапитала увеличится

9 января. FINMARKET.RU - С 1 февраля 2024 года Социальный фонд России увеличит сумму материнского капитала для всех российских семей, имеющих право на его получение.

"Сумма материнского капитала на первого ребенка в семье вырастет на 44 тысячи рублей. Если материнский капитал оформлялся на второго ребенка, но при этом не было никаких трат, он вырастет на 58 тысяч рублей. Кроме того, индексация ожидает и те семьи, которые смогли распорядиться материнским капиталом частично", - пояснил "Российской газете" адвокат Георгий Абшилава.

Также с 2024 года вступили в силу ряд важных изменений в правилах назначения и выплаты маткапитала.

Так, с 1 января 2024 года право на материнский капитал имеют только родители-россияне. Если нет гражданства,не назначат.

Увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.

Материнский капитал можно тратить на реконструкцию домов, где несколько владельцев.

Еще одно нововведение касается отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.