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09 января 2024 года 10:36

С февраля сумма маткапитала увеличится

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Сергей Мальгавко/ТАСС
Сергей Мальгавко/ТАСС
9 января. FINMARKET.RU - С 1 февраля 2024 года Социальный фонд России увеличит сумму материнского капитала для всех российских семей, имеющих право на его получение.

"Сумма материнского капитала на первого ребенка в семье вырастет на 44 тысячи рублей. Если материнский капитал оформлялся на второго ребенка, но при этом не было никаких трат, он вырастет на 58 тысяч рублей. Кроме того, индексация ожидает и те семьи, которые смогли распорядиться материнским капиталом частично", - пояснил "Российской газете" адвокат Георгий Абшилава.

Также с 2024 года вступили в силу ряд важных изменений в правилах назначения и выплаты маткапитала.

Так, с 1 января 2024 года право на материнский капитал имеют только родители-россияне. Если нет гражданства, маткапитал не назначат.

Увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.

Материнский капитал можно тратить на реконструкцию домов, где несколько владельцев.

Еще одно нововведение касается отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  маткапитал

 
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