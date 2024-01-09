Экспортеры смогут избежать "круговорота рублей"

9 января. FINMARKET.RU - Власти предусмотрели для экспортеров, подпадающих под требования продажи валюты, несколько послаблений, они установлены изменениями, которые были внесены в конце декабря 2023 года в указ президента N771 об обязательной репатриации внешней выручки, пишут "Ведомостии" со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа.

По их словам, в тексте изменений оговариваются специальные полномочия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями смягчать требования к продаже валюты при определенных условиях. В частности,и их "дочки" могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. При этом рублевые доходы все равно должны зачисляться на счета в российских банках. Это позволит бизнесу хотя бы частично избежать "круговорота рублей" при исполнении требований к продаже валюты. Он возникает, когда экспортеры получают от импортеров оплату в рублях, но все равно должны обменять их на валюту, перевести ее в Россию и затем реализовать на внутреннем рынке. То есть бизнесу приходилось дважды производить конвертацию

Кроме послаблений для компаний, которые перешли на расчеты в рублях, правкомиссия может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам. Также в тексте говорится, что максимальный срок зачисления выручки из зарубежного банка на российские счета может быть продлен. Другое важное изменение, которое внесено в указ, - это предоставление Минфину права давать официальные разъяснения, как именно компаниям нужно действовать, чтобы не нарушить требования к продаже выручки.