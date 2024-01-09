Доля инвестиций НПФ в акции уже 10 лет не превышает 4%

За последнее десятилетие, с 2013 по 2022 г., доля инвестиций российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в акции не превышает 4%, говорится в исследовании сотрудников лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Экономисты рассчитали медианную долю разных классов активов по всем, управляющим пенсионными накоплениями. Исследование охватывает период с 2007 по 2022 г. Расчеты основаны на отчетности НПФ, которая раз в год раскрывается Банком России, пишут "Ведомости" ..

Доля акций в портфелях НПФ превышала 10% лишь в 2007–2008 и 2010 гг. Наибольший вес в портфелях фондов с 2007 г. стабильно занимают корпоративные облигации – в среднем 50%. В 2007–2012 гг. государственных бумаг практически не было в портфелях НПФ, но после этого их доля постепенно росла и в 2018–2021 гг. уже стабильно превышала 20%, а в прошлом году и вовсе составила 37,9%.

Расширить инвестиционные возможности НПФ можно за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей, кроме концентрационных лимитов и единого ограничения на активы с дополнительным уровнем риска, который может быть расширен, сказал представитель регулятора "Ведомостям". При этом соответствующие инвестиционные риски НПФ будут ограничены требованиями к их стресс-тестированию (испытание финансового положения организации в шоковых условиях), а добросовестность принимаемых НПФ инвестиционных решений будет обеспечена требованиями к их фидуциарной ответственности (обязанность организации исполнять обязательства перед клиентом наилучшим доступным образом), добавил он.

Становлению негосударственных фондов как новых институциональных инвесторов на российском рынке акций мешают как регуляторные ограничения, так и нежелание самих игроков сильно рисковать деньгами будущих пенсионеров, говорят опрошенные газетой игроки рынка и эксперты.