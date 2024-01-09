Темпы роста рынка микрофинансирования сохранятся на уровне 15–20%

9 января. FINMARKET.RU - Общий портфель займов микрофинансового рынка по итогам 2023 года вырастет примерно на 20% (вместо прогнозированных ранее 10-15%), достигнув 440 млрд руб., полагают аналитики "Эксперт РА". Сами микрофинансисты еще более оптимистичны, говоря о 450-480 млрд руб., пишет "Коммерсант"

В ожиданиях на 2024 год мнения экспертов и игроков совпадают - они рассчитывают на рост в 15-20%. Это выше прогнозов, которые звучали ранее,- в конце первого полугодия прошлого года "Эксперт РА" давало прогнозы темпов прироста рынка на 5-10% (см. "Ъ" от 19 сентября 2023 года).

Улучшение прогнозов, по словам собеседников "Коммерсанта", связано в первую очередь с тем, что отрасль уже в достаточной степени адаптировалась к новым ставкам (с 1 июля 2023 года максимальная ставка по микрозаймам была снижена с 1% до 0,8% в день) и общему ужесточению регулирования: изменились макропруденциальные лимиты (МПЛ), сократилась допустимая доля заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80%, ограничен допустимый размер переплаты по займам с учетом штрафов и пеней и пр.

Но прибыльность этого бизнеса вряд ли улучшится, уточняют эксперты, к тому же, некоторым игрокам потребуется докапитализация.