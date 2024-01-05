Цены на отдых в РФ в 2024 году могут вырасти на 7%

5 января. FINMARKET.RU - Осторожный прогноз по росту цен нав России в 2024 году - в пределах семи процентов, рассказала в интервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Насколько сбудется этот прогноз, станет понятно только по истечении первого квартала, - уточнила она. - Мы пока не понимаем, какая будет инфляция в 2024 году, что будет происходить ближе к летнему сезону".

Что касается туристов, которые планируют поездки за рубеж, то в АТОР ожидают более активную динамику, так как она привязана к валютному курсу. "Наши аналитики считают, что стоит ждать повышения цен на заграничные турпоездки на 10% по сравнению с 2023 годом", - говорит Майя Ломидзе.

В рейтинге самых востребованных у россиян стран для отдыха лидером может стать Таиланд, который зимой, по словам Ломидзе, имеет шансы побить рекорд 2019 года. Также популярными остаются ОАЭ и Египет. "Этот топ-3 стран будет актуален до апреля", - заметила собеседница "РГ". - Летом Египет и Таиланд также останутся среди главных предпочтений россиян. Но на первое место выйдет Турция, независимо от того, вырастет или снизится спрос.

Ломидзе также назвала топ-5 самых популярных регионов для отдыха в нашей стране: "На первом месте - Краснодарский край, причем как летом, так и зимой. Следом идут Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край. И замыкает пятерку Крым, он по итогам 2023 года ушел из первой тройки".