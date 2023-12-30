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30 декабря 2023 года 18:00
С Новым годом и Рождеством!
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EPA\ТАСС
Верные наши читатели, уважаемые партнеры, талантливые коллеги, дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим 2024 годом и Рождеством! Пусть Новый год принесет вам и вашим родным и близким удачу в ваших новых свершениях, благополучие и гармонию вашим семьям. Желаем вам творческих побед, деловых успехов, крепкого здоровья, беззаветной любви и незабываемых впечатлений! Пусть 2024 год привнесет в вашу жизнь новые положительные эмоции, осчастливит новыми радостными событиями и окружит верными друзьями. Спасибо, что вы были с нами в уходящем году, и до скорой встречи в Новом! Ваш "Финмаркет".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Новый год, поздравление
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