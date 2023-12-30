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30 декабря 2023 года 18:00

С Новым годом и Рождеством!

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EPA\ТАСС
EPA\ТАСС
Верные наши читатели, уважаемые партнеры, талантливые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступающим 2024 годом и Рождеством!

Пусть Новый год принесет вам и вашим родным и близким удачу в ваших новых свершениях, благополучие и гармонию вашим семьям.

Желаем вам творческих побед, деловых успехов, крепкого здоровья, беззаветной любви и незабываемых впечатлений!

Пусть 2024 год привнесет в вашу жизнь новые положительные эмоции, осчастливит новыми радостными событиями и окружит верными друзьями.

Спасибо, что вы были с нами в уходящем году, и до скорой встречи в Новом!

Ваш "Финмаркет".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Новый год,  поздравление

 
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