Чистый экспорт в структуре ВВП РФ в 3-м квартале снизился до 5,3% - Росстат

Росстат сохранил оценку роста экономики РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%. Вместе с тем Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году до 1,2% с 2,1%. Оценка роста экономики в 2021 году повышена до 5,9% с 5,6%

29 декабря. FINMARKET.RU -РФ в 3-м квартале 2023 года вырос на 5,5%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата), выполненная методами использования доходов и формирования по источникам доходов. Ранее также сообщалось о росте показателя на 5,5%. Доля чистого экспорта в структуре ВВП сократилась с 10,2% в 3-м квартале 2022 года до 5,3% в 3-м квартале текущего года.

Объем ВВП России за 3-й квартал составил в текущих ценах 44 трлн 151,3 млрд рублей. Относительно 21-го квартала 2023 г. объем ВВП вырос на 7,8%%. Индекс-дефлятор ВВП за 3-1 квартал 2023 г. по отношению к ценам 3-го квартала 2022 г. составил 109,4%, по отношению к ценам 2-го квартала 2023 г. - 104,0%.

Минэкономразвития оценило рост ВВП в ноябре на 4,4% в годовом выражении, а в целом за январь-ноябрь на 3,3%. При этом в декабре в Минэкономразвития заявляли, что ожидают увеличения ВВП в 2023 году на уровне 3,5%, а ЦБ в своем декабрьском пресс-релизе по итогам совета директоров отмечал, что рост складывается выше октябрьских ожиданий и по итогам года превысит 3%.

В 2024 году аналитики в среднем ожидают подъем российской экономики на 1,3% (прогноз вырос с 1,2% по опросу месяц назад), что значительно ниже прогноза Минэкономразвития (рост на 2,3%) и ближе к верхней границе интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).

Рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 3,5%, заявил президент РФ Владимир Путин 14 декабря, подводя итоги года в прямом эфире. "Самый главный показатель роста экономики - ВВП. По концу года ожидается 3,5% (рост ВВП в 2023 году). Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Там у нас было, по-моему, 2,1% (снижение ВВП РФ в 2022 году). Если в этом году будет плюс 3,5%, то, значит, отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед" - сказал он.

На рост физического объема ВВП повлияло увеличение внутреннего конечного спроса на 8,2% при сокращении чистого экспорта.

Расходы на конечное потребление в целом возросли на 7,2% преимущественно за счет расходов домашних хозяйств на 8,0%, расходы сектора государственного управления увеличились на 5,4%, расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства не изменились.

Валовое накопление возросло на 10,7% преимущественно за счет прироста запасов материальных оборотных средств. Валовое накопление основного капитала, включая прирост ценностей, увеличилось на 9,0%.

Структура основных компонентов ВВП в 3 квартале 2023 года относительно аналогичного периода 2022 г. сместилась в сторону увеличения доли внутреннего конечного спроса: расходов на конечное потребление - с 65,8% до 68,7%, валового накопления - с 24,0% до 26,0%.

Доля чистого экспорта сократилась с 10,2% до 5,3%.

В структуре ВВП по источникам доходов в 3-м квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. доля оплаты труда повысилась с 38,3 до 39,2%, доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 7,3% до 7,0%, доля валовой прибыли сократилась с 54,4% до 53,8%.

ВВП за 2022 год снизился на 1,2% и составил 155 трлн 350,4 млрд руб. Ранее сообщалось о снижении ВВП на 2,1%. Индекс-дефлятор составил 115,8%;

ВВП за 2021 год вырос на 5,9% и составил 135 трлн 773,8 млрд руб. Ранее сообщалось о росте на 5,6%. Индекс дефлятор составил 119,1%.

"Уточнение оценки ВВП за 2022 год связано с получением годовых итогов федеральных статистических наблюдений, данных годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Федерального казначейства", - говорится в сообщении Росстата.

При выполнении расчетов за 2021 и 2022 годы учтены предварительные итоги разработки таблиц ресурсов и использования товаров и услуг в составе базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2021 год, актуализированные данные отраслевой статистики и платежного баланса за эти годы.

На снижении ВВП сказалось сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях:

- оптовая и розничная торговля (-12,8%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (-4,8%);

- обрабатывающие производства (-2,0%).

Вместе с тем рост индекса физического объема добавленной стоимости наблюдался в следующих отраслях: