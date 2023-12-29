"Балтика" просит власти РФ помочь защитить ее товарные знаки за рубежом

29 декабря. FINMARKET.RU - Пивоваренная компания "Балтика", активы которой в этом году были переданы во временное управление Росимуществу, просит властипомочь защитить ее товарные знаки за рубежом.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо первого вице-президента компании Александра Дедегкаева руководителю администрации президента РФ Антону Вайно, "Балтика" просит дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств-членов СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также профильным ведомствам Туркмении и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы. Среди них - "Балтика" и связанные с этой маркой названия.

Поводом для этого обращения стало то, что еще 19 июля представители российской компании без участия ее президента Таймураза Боллоева (был назначен на эту должность за два дня до этого) по поручению Carlsberg подписали соглашения о переводе прав на данныйна аффилированные с датским холдингом фирмы (ООО "Виста биуай Ко", ТОО "Карлсберг Казахстан", ООО "Карлcберг Азербайджан" и пр.). Причем, как утверждает Дедегкаев, эти договоры заключены лицом, чьи полномочия были прекращены 17 июля. О ком именно идет речь, в письме не сказано, но в ноябре экс-президент "Балтики" Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский были отправлены под арест. Их подозревают в мошенничестве, которое якобы заключалось в уступке прав на часть брендов "Балтики" зарубежным структурам Carlsberg, писал "Коммерсантъ".

В результате действия этого лица, пишет Дедегкаев, структуры Carlsberg получили на 20 лет (с возможностью автоматического продления еще на столько же) права на товарные знаки "Балтика" на территории Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Грузии и Монголии. Российская компания возможность распоряжаться этими брендами за пределами РФ утратила, подчеркивает топ-менеджер. Он также указывает, что бренд "Балтика" - наиболее ценный актив в портфеле группы.

В настоящее время структуры датского холдинга проходят регистрацию лицензионных договоров в патентных ведомствах упомянутых в письме стран. Причем в Белоруссии эта процедура уже завершена, говорится в документе. После подписания лицензионный договор действительно должен пройти процедуру регистрации в патентном ведомстве иностранного государства, объясняет руководитель практики "Интеллектуальная собственность" адвокатского бюро "Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры" Эльдар Гулиев, на которого ссылается издание. По его словам, в противном случае такой договор может быть признан несостоявшимся.

В администрации президента и Роспатенте на запросы "Ведомостей" не ответили. Так же поступили и в Carlsberg. В "Балтике" от комментариев отказались. Источник "Ведомостей", близкий к пивоваренной компании, подлинность документа подтвердил. Вопрос на данный момент находится в проработке, заявил один из чиновников.

В марте прошлого года Carlsberg приняла решение об уходе из России. В июле этого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче "Балтики" во временное управление государства, после этого датская компания обвинила Россию в "краже бизнеса". В октябре "Балтика" добилась в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области принятия обеспечительных мер в отношении брендов группы, датской Carlsberg в итоге было запрещено лишать российского производителя прав на часть глобальных брендов - Tuborg, Kronenbourg, LAV и проч. В декабре Боллоев предложил главе Росимущества Вадиму Яковенко национализировать компанию. Однако в Минфине позже сообщили, что на данный момент такая мера не планируется.