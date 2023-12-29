К концу года средняя стоимость кредита превысила 26%

29 декабря. FINMARKET.RU - Полная стоимость кредита (включает в себя не только ставку, но и дополнительные услуги, например страховки) за год выросла на 6,5 п.п., пишут "Известия", ссыдаясь на мобщение "Финуслуг". Стоимость ссуд росла медленнее, чем ключевая — ее увеличили на 8,5 п.п., до 16% в 2023 году. Банки готовы временно отказаться от дополнительного заработка, но привлекать клиентов и поддерживать спрос на продукты. Впрочем, в январе, скорее всего, увеличат, ожидают эксперты.

С начала года средний размер полной стоимости кредита (ПСК) вырос на 6,5 п.п. Если в январе показатель составлял 19,44%, то к 22 декабря он превысил 26%. При этом максимальный размер ПСК сейчас — 67%, уточнили в "Финуслугах"».

В то же время ключевая с начала года увеличилась более чем вдвое — на 8,5 п.п., с 7,5 до 16%. Разница в росте ПСК и ставки ЦБ составляет 2 п.п. — это значит, что в будущем стоимость кредитов может вырасти на сопоставимую величину.

Стоимость кредита зависит в первую очередь от ставки по займу. Но помимо нее в расчет ПСК включается также оплата сопутствующих услуг, напомнил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Как правило, их стоимость не меняется в зависимости от ключевой ставки, уточнил эксперт.

В частности, в показатель ПСК входит оплата страховки на всё время действия договора, рассказала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом за последний год такие полисы подешевели на 1,2%.

Быстрее всего полная стоимость кредита росла в августе 2023 года, следует из данных "Финуслуг". Тогда ЦБ отменил ограничение на предельный размер этого показателя (послабления будут действовать до 31 марта 2024-го). Регулятор пошел на такие меры после внепланового повышения ключевой ставки до 12% 15 августа — чтобы ускорить трансмиссию своих решений в экономику.

Это сработало: только за август средняя ПСК выросла сразу на 1%, тогда как до этого в течение года она находилась в районе 19,5%.