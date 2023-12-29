Правительство не планирует продлевать экспортные курсовые пошлины на 2025 г.

29 декабря. FINMARKET.RU - Введение с 1 октября так называемых экспортных пошлин на широкий круг товаров было нацелено на защиту внутреннего рынкав условиях ослабшего рубля, предусматривает временный характер до конца 2024 года и не планируется к продлению на 2025 год, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Было отмечено, что это (курсовые экспортные пошлины) временное явление, до тех пор, пока ситуация с курсом стабилизируется. Считаем, что в 2025 год мы с этими экспортными пошлинами выйти не должны", - сказал он в интервью "Коммерсантe".

"Экспортныевводились для того, чтобы защитить внутренние рынки. Когда произошел переход с 70 руб. за доллар к почти 100 руб. и к нынешним 90-95 руб., этот рост курса с неизбежностью должен был транслироваться на внутренние рынки. Экспортеры получили огромный стимул все вывозить за рубеж, даже при неизменных мировых ценах, и зарабатывать на курсовой разнице. Во-вторых, цены нетбэк никто не отменял - крупные производители, безусловно, стали бы выравнивать внутренние цены с мировыми. Чтобы эти связи разорвать, и была применена экспортная пошлина", - пояснил Белоусов причины введения этой пошлины.

"Она (пошлина) специально была сделана ступенчатой: от нуля при курсе 80 руб. за доллар до 7%, если курс больше 95 руб. за доллар. По расчетам, предусматривали примерно изъятие у компаний не более 30% дополнительных - хочу подчеркнуть это, дополнительных - доходов компаний - сырьевых экспортеров от повышения курса", - добавил он.

При этом Белоусов отметил, что при применении этой пошлины "с самого начала были исключения, прежде всего для промышленных товаров, где доля импорта была высока".

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб./$ и более - 7%.