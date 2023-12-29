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29 декабря 2023 года 08:52
Слабое звено суверенной аграрной крепости
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Алексей Коновалов/ТАСС
29 декабря. FINMARKET.RU - Вопрос продовольственной безопасности России, о котором власти говорят не первый год, встал с новой силой после разрушения логистических цепочек и ухода из страны части западных поставщиков техники и сырья, пишет "Коммерсантъ". Однако первые стены строившейся весь 2023 год "суверенной крепости", куда регуляторы намерены поселить аграриев, оказались не слишком прочными. Слабым звеном остается производство внутри страны оборудования, семян и вакцин. Уже в будущем сезоне цены на семена зарубежных компаний вырастут, признает управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании Ruseed Марк Гехт. Зато, рассчитывает он, это позволит конкурировать по цене российскому материалу. Аграрии не так оптимистичны: урожайность российских семян ниже импортных. По похожему сценарию развивались события и с иностранными вакцинами для скота и птицы. Регулятор пытается убедить бизнес больше использовать отечественные препараты, чтобы у местных производителей вакцин был стабильный внутренний спрос. Но первый опыт оказался не слишком удачным.
Опубликовано Финмаркет
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