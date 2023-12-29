Слабое звено суверенной аграрной крепости

29 декабря. FINMARKET.RU - Вопрос продовольственной безопасности России, о котором власти говорят не первый год, встал с новой силой после разрушения логистических цепочек и ухода из страны части западных поставщиков техники и сырья, пишет "Коммерсантъ".

Однако первые стены строившейся весь 2023 год "суверенной крепости", куда регуляторы намерены поселить аграриев, оказались не слишком прочными. Слабым звеном остается производство внутри страны оборудования, семян и вакцин.

Уже в будущем сезоне цены назарубежных компаний вырастут, признает управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании Ruseed Марк Гехт. Зато, рассчитывает он, это позволит конкурировать по цене российскому материалу. Аграрии не так оптимистичны: урожайность российских семян ниже импортных. По похожему сценарию развивались события и с иностранными вакцинами для скота и птицы. Регулятор пытается убедить бизнес больше использовать отечественные препараты, чтобы у местных производителей вакцин был стабильный внутренний спрос. Но первый опыт оказался не слишком удачным.