БРИКС готова стать самодостаточным рынком зерна

29 декабря. FINMARKET.RU - Объединение(Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), расширившись с 2024 года за счет нетто-импортеров зерна Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, почти сравняет производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы, пишут "Ведомости"

Это создает предпосылки для торговли зерновыми внутри объединения без использования доллара и создания для этого собственной торговой площадки, говорится в письме российского Союза экспортеров зерна (СЭЗ) в Минсельхоз. Согласно расчетам российского СЭЗа, после расширения БРИКС 1 января за счет пяти новых стран, не включая "колеблющуюся" Аргентину, производство зерна группой достигнет 1,23 млрд т в год (44% мирового), а потребление максимально приблизится к производству - 1,22 млрд т (также 44%).

По пшенице произойдет похожая ситуация: производство после расширения за счет пяти стран - 376 млн т (48%), а потребление - 371 млн т (47%). По словам председателя СЭЗа Эдуарда Зернина, сокращение разницы между производством и потреблением зерна в странах БРИКС закладывает предпосылки внутренней торговли и создания зерновой биржи группы. По его мнению, Россия может выполнять "роль гарантирующего поставщика", к которому уже впоследствии "могут подтянуться и другие нетто-экспортеры". "У нас есть серьезные предпосылки создать собственную торговую площадку с расчетами в любой из валют стран БРИКС, а в перспективе - и в специальной клиринговой валюте в России или одной из стран с сильной финансовой системой и свободно конвертируемой валютой, отличной от доллара", - считает Зернин.