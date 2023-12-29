Что изменится в жизни россиян с 1 января

29 декабря. FINMARKET.RU - Январь традиционно начнется с новогодних праздников, в этом году россияне отдыхают сразу 10 дней — с 30 декабря по 8 января. С первого дня нового года начнет действовать целый ряд изменений в законах, в том числе тех, которые напрямую влияют на доходы граждан. Подробнее о том, насколько проиндексируют МРОТ, пенсии, как изменятся правила выдачи материнского капитала и о других важных нововведениях — в своем традиционном обзоре пишут "Известия".

С начала месяца МРОТ повысят на 18,5%, в связи с чем зарплаты вырастут примерно у 4,8 млн человек.

В 2023 году этот показатель вырос на 6,3% и составлял 16 242 рубля, в 2024-м минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля в месяц.

От уровня МРОТ также зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования — все они тоже должны быть повышены.

В наступающем году минимальный размер оплаты труда окажется на 14,2% больше прожиточного минимума, который составит в 2024 году 15 453 рубля.

С началом месяца страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%. Ранее индексация планировалась только в 4,6%. Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет до 8134 рублей.

С 1 апреля 2024 года размер социальной пенсии повысится на 7,5%

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости вырастет на 1631 рубль и составит около 23 тыс. рублей.

Увеличение выплат затронет более 32 млн граждан. Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в грядущем году составят около 234 млрд рублей. Согласно пресс-службе Минтруда, всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей.

Социальные пенсии также будут проиндексированы на 7,5%, но с 1 апреля 2024 года.

Как напоминает издание, в 2024 году выйти на пенсию по старости смогут мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет. Помимо достижения пенсионного возраста, для этого нужно будет иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионного балла.

В декабре президентВладимир Путин утвердил закон "О занятости населения в РФ" (от 12.12.2023 № 565-ФЗ). Новая норма постепенно заменит действующий документ (от 19.04.1991 № 1032–1), который существовал более 30 лет. Большинство положений вступит в силу с 1 января 2024 года. Остальные новшества планируют вводить в три этапа.

Документ в числе прочего определяет основные понятия в сфере содействия занятости населения, например, "граждане, ищущие работу", "безработные граждане", "граждане, находящиеся под риском увольнения"».

Также закон устанавливает основания для признания граждан безработными, минимальную и максимальную величину пособия по безработице и условия его ежегодной индексации; систематизирует меры господдержки в сфере занятости населения. В том числе это касается людей с инвалидностью, лиц, завершивших прохождение военной службы, и молодых людей.

В первый месяц 2024 года уточнят обязанности работодателей по информированию службы занятости. Теперь о принятых решениях, изменениях, отменах, событиях и прочих действиях организации будут отчитываться через информресурсы, такие как "Работа в России".

Новый закон также увеличивает срок, в течение которого нужно оповещать о появлении вакантных мест и свободных вакансий, а также об изменениях этих сведений — он составит пять рабочих дней. До вступления в силу нового закона работодателям приходилось укладываться в три рабочих дня.

С 1 января 2024 года должен вступить в силу закон, уточняющий условия получения материнского капитала. С начала месяца пособие будет выплачиваться только тем, кто имел гражданство РФ на момент рождения ребенка и если сам ребенок является гражданином нашей страны по рождению.не затронут жителей новых регионов, которые будут получать маткапитал вне зависимости от оснований и сроков получения ими гражданства РФ.

Согласно статье 13 закона 138-ФЗ "О гражданстве РФ", ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребенка хотя бы один из его родителей является гражданином России.

В августе президент Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", повышающий верхний порог призывного возраста. С 1 января 2024 года начнут действовать положения, согласно которым на военную службу будут призывать граждан от 18 до 30 лет.

Изначально планировалось повышать минимальный и максимальный возраст призыва поэтапно, однако в ходе рассмотрения законопроекта было решено на данный момент оставить нижний порог прежним, а увеличить только верхний. Граждане, которым 27 лет исполнилось до конца текущего года, остаются в запасе и не попадут под призыв в 2024-м.

Призыв на срочную военную службу 2023 года заканчивается 31 декабря.

С начала 2024 года вступят в силу новые требования к хранению документов бухучета — ранее планировалось, что они начнут действовать в 2022-м, но тогда Минфин перенес срок их вступления в силу на 1 января 2024 года.

Поправки в Федеральный стандарт бухгалтерского учета обяжут компании хранить свои бухгалтерские документы, содержащиеся в них данные и базы данных на территории России. Документ не вносит изменений в сам стандарт, не отменяет и не изменяет требование хранения документов бухучета на территории РФ, позволяя организациям самим принять решение о следовании новому требованию до 1 января.

Оригиналы документов должны храниться в России в бумажном виде с подписью ответственного лица, либо в электронном виде с электронной цифровой подписью ответственного лица, однако их копии могут храниться и за рубежом. Кроме того, стандарт не запрещает хранить базы данных за границей и на расположенных в других странах серверах, но необходимо обеспечить одновременное параллельное сохранение баз и на сервере на территории РФ.

2024 год ознаменуется обширными поправками в Налоговом кодексе, некоторые из них начинают действовать с 1 января.

С первого дня месяца начнут применяться новые сроки представления уведомления об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ, это коснется юридических лиц и ИП. Кроме этого, принятый закон затрагивает и сроки перечисления налога: суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1-го по 22-е число текущего месяца нужно будет перечислить не позднее 28-го числа месяца, а за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца. Налог, удержанный за период с 23 по 31 декабря, должен быть уплачен не позднее последнего рабочего дня текущего года.

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В числе прочего с 1 января повысят штрафы за нарушения налогового законодательства в сфере трансфертного ценообразования, за неправомерное непредставление в установленный срок уведомления о контролируемых сделках и непредставление документации в отношении международной группы компаний.

Также нововведения уточняют особенности налогообложения при ввозе и вывозе товаров с территории РФ и дополняют перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы.

С января грядущего года в личном кабинете на "Госуслугах" можно будет полностью контролировать свои биометрические данные. У граждан появится возможность ознакомиться со всеми отказами от сбора и размещения биометрии, а также согласиями на обработку биометрических данных, которые они когда-либо давали частным организациям. Всеми согласиями можно будет управлять онлайн, в том числе — отозвать в любой момент.

Также каждый гражданин сможет написать заявление на отказ от регистрации биометрических данных, после чего их должны удалить из ГИС ЕБС. Сделать это можно через МФЦ.

Наконец, с 1 января в России запустят программу долгосрочных сбережений граждан. Соответствующий закон Владимир Путин подписал 10 июля. Согласно документу, граждане смогут участвовать в программе добровольно. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом на срок от 15 лет.

Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами РФ из своих средств и из ранее сформированных пенсионных накоплений, но средства сможет вносить и работодатель. Накопленное застрахуют на 2,8 млн рублей.

Участники смогут выбрать, как получать периодические выплаты: либо в течение определенного срока (не менее 10 лет), либо пожизненно. Это получится сделать через 15 лет после вступления в программу или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Россияне смогут забрать средства досрочно, но без потери дохода только при особых жизненных ситуациях. К ним относится в том числе потеря кормильца или дорогостоящее лечение.