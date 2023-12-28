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28 декабря 2023 года 11:07
На рынке кредиток не произошло предновогоднего роста
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 декабря. FINMARKET.RU - По итогам ноября на рынке кредитных карт не произошло традиционного предновогоднего роста, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным ОКБ, за ноябрь банки выдали 2,27 млн кредитных карт на 270,37 млрд руб. Средний чек составил 119,298 тыс. руб. Объем выдач в ноябре не показал традиционного предновогоднего ускорения, а даже наоборот, упал, пишет "Коммерсант". Так, по сравнению с октябрем выдачи кредитных карт показали снижение как в количественном выражении (на 0,5%), так и в денежном (на 1%). В предыдущие годы, даже в разгар пандемии, в октябрь—декабре рынок кредитных карт показывал рост и в штуках, и в объеме выдач. В 2022 году в ноябре было выдано на 10% больше кредитных карт, чем в октябре, а в декабре — на 5% больше, чем в ноябре. Эксперты связывают охлаждение к кредиткам c повышением ключевой ставки и установлением с четвертого квартала для банков более строгих макропруденциальных лимитов. Также на сегмент оказывает давление развитие более интересных для потребителя сервисов рассрочек (BNPL), которые не обязаны учитывать кредитную нагрузку граждан и не отражаются на ней.
Опубликовано Финмаркет
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