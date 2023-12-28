Цены на услуги автосервисов за 2023 год выросли на 10–25%

28 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года большая часть независимых СТО поднялана свои услуги на 10-20%, подсчитали в Союзе автосервисов. Подорожание "Известиям" подтвердили и в сети Fit Service (объединяет более 300 точек). "Средний чек по обслуживанию и ремонту автомобилей за 11 месяцев этого года вырос на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого, сейчас он составляет 7,8 тыс. рублей", - рассказали изданию представители сети.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов оценил подорожание услуг автосервисов в 25% и объяснил ситуацию кадровым голодом в отрасли. "Для борьбы за работников СТО повышают стоимость нормо-часа, - рассказал он. - Вырос спрос на услуги автосервисов, так как старых автомобилей становится больше, им требуется более частое обслуживание".

Кроме того, на подорожание повлиял рост цен на запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта автомобилей, указали в Fit Service.

Сказывается и востребованность услуг автосервисов: популярные ранее иномарки стареют, а владельцы не спешат пересаживаться на новые автомобили, поэтому готовы платить за ремонт по более высоким тарифам, констатируют эксперты.