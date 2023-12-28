.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2654,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3322,08 млрд руб.
28 декабря 2023 года 09:23
Цены на услуги автосервисов за 2023 год выросли на 10–25%
|0
Анна Майорова\ТАСС
28 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года большая часть независимых СТО подняла цены на свои услуги на 10-20%, подсчитали в Союзе автосервисов. Подорожание "Известиям" подтвердили и в сети Fit Service (объединяет более 300 точек). "Средний чек по обслуживанию и ремонту автомобилей за 11 месяцев этого года вырос на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого, сейчас он составляет 7,8 тыс. рублей", - рассказали изданию представители сети. Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов оценил подорожание услуг автосервисов в 25% и объяснил ситуацию кадровым голодом в отрасли. "Для борьбы за работников СТО повышают стоимость нормо-часа, - рассказал он. - Вырос спрос на услуги автосервисов, так как старых автомобилей становится больше, им требуется более частое обслуживание". Кроме того, на подорожание повлиял рост цен на запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта автомобилей, указали в Fit Service. Сказывается и востребованность услуг автосервисов: популярные ранее иномарки стареют, а владельцы не спешат пересаживаться на новые автомобили, поэтому готовы платить за ремонт по более высоким тарифам, констатируют эксперты.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, автосервисы, цены
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.