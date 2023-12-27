В ноябре промпроизводство в РФ выросло на 4,3%

Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 4,3% после 5,3% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста показателя на 4,4%.. В январе-ноябре промпроизводство увеличилось на 3,6%

27 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 4,3% по сравнению с ноябрем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре рост показателя составлял 5,3%, в сентябре - 5,6%, в августе - 5,4%, в июле - 4,9%, в июне - 5,8%, в мае - 6,7%, в апреле - 4,9%, в марте - 0,9%, в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,9%.

В январе-ноябре повышение показателя составило 3,6%.

По сравнению с октябремв ноябре увеличилось на 1,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2023 года, по оценке Росстата, промышленность выросла на 0,2% по сравнению с октябрем после снижения на 0,4% месяцем ранее.

Динамика показателя за ноябрь практически совпала с прогнозами аналитиков. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предусматривал повышение промпроизводства на 4,4% в годовом выражении.

В 2023 году экономисты прогнозируют рост промпроизводства на 3,7% (месяц назад ожидали рост на 3,5%), что практически совпадает с прогнозом Минэкономразвития (3,6%), в 2024 году ожидается рост промышленности на 1,9%, что ниже прогноза Минэкономразвития (2,6%).

В ноябре 2023 года на рост индекса промышленного производства оказало влияние увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, отмечает Росстат.

Обрабатывающие производства стабильно показывают высокие темпы роста на протяжении последних девяти месяцев. С марта 2023 года объемы производства растут ежемесячно более чем на 5,0% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. В ноябре 2023 года индекс вырос на 8,1% по сравнению с ноябрем 2022 года и на 1,7% по сравнению с октябрем 2023 года.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, увеличили свою активность в ноябре на 3,0% по сравнению с ноябрем 2022 года, но снизили объемы выпуска по сравнению с октябрем 2023 года на 1,7%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 0,4% по сравнению с ноябрем 2022 года и на 2,3% по сравнению с октябрем 2023 года.

На негативную динамику промышленного производства в сырьевом секторе повлияло сокращение добычи угля на 4,0% по сравнению с ноябрем 2022 г. и на 2,1% по сравнению с октябрем 2023 года, а также металлических руд на (-)0,9% по сравнению с ноябрем 2022 года и на 5,3% по сравнению с октябрем 2023 года.

Генерация электроэнергии выросла по сравнению с ноябрем 2022 года на 1,1%, а выработка пара и горячей воды, напротив, сократилась на 4,1%.

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+53,1%);

- изготовление мебели - (+42,0%);

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (+38,9%);

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+28,8%);

- добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - (+26,6%);

- производство электрического оборудования - (+22,8%);

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+21,8%);

- производство кожи и изделий из кожи - (+21,5%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева - (+11,8%);

- химическое производство - (+11,7%), выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+9,9%).

- производство табачных изделий - (-23,0%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования - (-7,6%);

- добыча угля - (-4,0%);

- выпуск одежды - (-1,0%);

- добыча металлических руд - (-0,9%).

Выпуск легковых автомобилей в ноябре 2023 года составил 64,2 тыс. шт., что в 2,7 раза больше, чем в ноябре 2022 года, и на 8,6% больше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года выпущено 481,6 тыс. легковых автомобилей, что на 17,5% больше, чем в январе-ноябре 2022 года.

Грузовых автотранспортных средств собрано 16,8 тыс. шт., что на 49,1% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 1,2% больше, чем в октябре 2023 года. За январь-ноябрь изготовлено 151,0 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Грузовых автомобилей с дизельным двигателем выпущено 5,0 тыс. шт., что на 59,2% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 0,8% меньше, чем в октябре 2023 года. За январь-ноябрь 2023 года собрано 41,4 тыс. грузовых автотранспортных средств с дизельным двигателем, что на 44,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.