Почему вырастут налоги на жилье и участки за 2024 год

Эксперт рассказал, почему вырастутназа 2024 год. Например, налог на землю в 2024 году будет рассчитан на базе кадастровой оценки 2022 года, рассказал "Российской газете" президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.

В 2022 году впервые одновременно по всей стране была проведена переоценка кадастровой стоимости земли. Однако из-за сложностей в экономике налог за 2023 год было решено рассчитывать из прежней стоимости. Размер налоговых платежей сохранили на уровне 2022 года.

"Налоговая политика государства дала компаниям переходный период, что позволило частично демпфировать повышение налога", - отмечает Кулаков.

В начале 2024 года завершается льготный период исчисления и оплаты земельного налога, напоминает он.

Рассчитывая налог на землю в 2024 году, следует опираться на кадастровую стоимость, полученную в результате государственной кадастровой оценки 2022 года, подчеркнул он.

Кулаков уточнил, что данное положение не касается новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в которых не проходила кадастровая оценка.

Напомним, что в 2023 году так же одновременно по всей стране проводится переоценка кадастровой стоимости зданий и помещений. Ее результаты будут учитываться при расчете налога за 2024 год. То есть осенью 2025 года налогоплательщики получат налоговые квитанции с изменившимися платежами и за землю, и за недвижимость. По предварительным данным, изменение кадастровой стоимости произошло в обе стороны - некоторая недвижимость подорожала, а некоторая (например, торгово-офисная в Москве) подешевела.