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27 декабря 2023 года 10:15
Провайдеры начали поднимать цены на интернет
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Гавриил Григоров/ТАСС
27 декабря. FINMARKET.RU - Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет, на данный момент речь идет о 5–15%, пишут "Известия", изучив информацию на сайтах крупнейших операторов, а также предупреждения, разосланные абонентам. Связистам нужны средства для закупки нового оборудования, которое недешево из-за санкций — так они сами объясняют увеличение стоимости. Других источников доходов для модернизации и расширения сетей, кроме повышения тарифов, у провайдеров практически нет, признают специалисты. В среднем услуги могут подорожать примерно на 10%, считают эксперты. С 1 января 2024 года третий по числу абонентов интернет-провайдер «ЭР-Телеком Холдинг» (ДОМ.РУ) повысит стоимость домашнего интернета и ТВ, телефонии, видеонаблюдения, говорится на его региональных сайтах. О росте тарифов упоминается на его ресурсах в Санкт-Петербурге, Перми, и других городах. О том, на сколько конкретно изменится тариф для каждого абонента, оператор обещает уведомить отдельно по SMS и электронной почте. Ситуацию с ростом тарифов в компании комментировать не стали. Из полученного от оператора сообщения следует, что тарифы вырастут на 15%, утверждает один из получивших его пользователей. По его словам, в этом случае плата вырастет с 860 рублей до 1 тыс. в месяц. Чуть ранее SMS c предупреждением о росте абонентской платы части клиентам направил крупнейший российский провайдер "Ростелеком" — речь идет об увеличении тарифов на 5–6%. Некоторые пользователи в соцсетях сообщают о росте ежемесячной платы чуть более чем на 30 рублей, другие — о больших суммах. Второй по величине провайдер фиксированной связи МТС отказался комментировать возможное повышение тарифов. В службе поддержки уверяют, что об их корректировке им ничего не известно. Увеличение тарифов большинством провайдеров домашнего интернета и ТВ неизбежно, в среднем оно составит 10–15%, считает источник в компании-партнере нескольких операторов связи. Частично компенсировать расходы клиентов, связанные с ростом цен, операторы обещают за счет бонусов и специальных предложений. "Минцифры и ФАС внимательно следят за ценами на услуги связи, в том числе и на проводной интернет. При подозрении на нарушения оперативно проводится проверка, — сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства. — На данный момент Минцифры не фиксирует повышения тарифов на проводной интернет выше уровня инфляции. В целом за пять лет стоимость проводного интернета росла максимум на 5% в год".
Опубликовано Финмаркет
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