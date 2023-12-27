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27 декабря 2023 года 10:06
НПЗ получат из бюджета 1,7 трлн рублей по демпферу в этом году
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Владимир Смирнов/ТАСС
27 декабря. FINMARKET.RU - Российские нефтеперерабатывающие заводы получат из бюджета по итогам 2023 года около 1,7 трлн руб. демпферных выплат против более чем 2 трлн руб. годом ранее. Во столько бюджету обойдется сдерживание стоимости топлива на внутреннем рынке. Напомним, что правительство в этом году успело сократить демпферные выплаты вдвое, а потом, после разгоревшегося топливного кризиса, вернуло их в полном объеме, пишет "Коммерсантъ". По оценкам “Ъ”, по итогам 2023 года российские НПЗ могут получить 1,7 трлн руб. демпферных выплат за поставки топлива на внутренний рынок. В прошлом году, когда цены на нефть были значительно выше, выплаты составили около 2,15 трлн руб., при этом в предыдущие годы они были в разы меньше. В Минфине оперативно не смогли ответить на запрос “Ъ”.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ.демпфер
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