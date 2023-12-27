Банки начали перестравивать ипотеку

27 декабря. FINMARKET.RU - После того как власти решили урезать объем субсидий из бюджетапо госпрограммам льготной ипотеки, банки начали перекладывать недополученные доходы на застройщиков, пишет "Коммерсантъ".

Так, Сбербанк сразу после новогодних каникул вводит комиссию 7,5-11,5% от суммы кредита для девелоперов, чьи покупатели воспользуются льготными займами. Другие банки говорят, что пока не меняли правила.

Но эксперты не сомневаются, что остальные игроки последуют примеру "Сбера". Застройщики в любом случае не будут отказываться от сотрудничества с ведущим банком страны, считает управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Наиболее вероятным сценарием представляется повышение стоимости квартир для покупателей, пользующихся ипотекой с господдержкой, добавил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов. Часть девелоперов могут не повысить цены, но такое решение должно быть согласовано с банками, предоставляющим компаниям проектное финансирование, отметил Азизов. Он пояснил, что дополнительная нагрузка на расходную часть может отразиться на финансовой модели девелоперских проектов, что также невыгодно банкам, кредитующим стройки.