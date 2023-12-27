Россияне взяли кредитов почти на 35 трлн рублей

27 декабря. FINMARKET.RU - Россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев общий кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн — до 34,8 трлн рублей к 1 ноября. Это следует из статистики ЦБ, которую проанализировали "Известия".

Общий объем ссуд населения достиг максимальных 34,8 трлн рублей на начало ноября, следует из статистики Центробанка. В этом году россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев 2023-го совокупный кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн рублей.

Прирост оказался максимальным за все время ведения статистики (как минимум с 2015 года), причем со значительным отрывом. Так, за январь–октябрь 2022-го общий объем ссуд увеличился на 1,7 трлн рублей. За аналогичный период 2021-го — рост на 4,1 трлн, а за 10 месяцев 2020-го — на 2,2 трлн рублей.

Объем кредитов населения за 10 месяцев этого года действительно вырос рекордно, подтвердили в пресс-службе ЦБ. Там добавили: около 60% пришлось на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами.

Активно оформляли и необеспеченные займы. Рост их выдач был вшестеро выше по сравнению с 2022-м, уточнили в Банке России. Но это связано со слабой динамикой прошлого года. Тогда россияне с осторожностью планировали крупные покупки в условиях неопределенности, а банки значительно ужесточили кредитные политики, подчеркнули в регуляторе.

Там пояснили: причины рекордного роста ссуд населения в этом году — отложенный спрос на фоне стабилизации экономической ситуации, а также повышение доходов населения.

Еще одно объяснение — низкие ставки.

Несмотря на увеличение кредитной нагрузки населения, ее уровень пока не критичен для стабильности системы, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Причем в октябре–ноябре в ЦБ уже зафиксировали признаки охлаждения розничного кредитования. Тенденцию подтвердили участники рынка.