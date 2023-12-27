ЦБ обзванивал эмитентов на фоне резких скачков их акций

27 декабря. FINMARKET.RU - Банк России в течение последних полутора месяцев звонил некоторым эмитентам из третьего эшелона,которых были особенно волатильны на торгах, с просьбой принять меры, пишут "Ведомости", ссылающиеся на собеседников газеты, знающих это от компаний.

Как сообщает издание, в разговоре с публичными компаниями регулятор интересовался причинами волатильности акций и мерами, которые принимает эмитент в этом отношении. Регулятор неоднократно указывал на необходимость вернуть доверие инвесторов к российскому фондовому рынку и защита клиентов сейчас - один из текущих приоритетов политики ЦБ. Контроль усилился, и потому некоторым эмитентам после звонков регулятора проще отказаться от раскрытия публичных данных через делистинг. Банк России может направить запрос или обязательное для исполнения предписание, в то время как формат звонка - предварительный этап такого общения и возможность выяснить интересующие регулятора вопросы заранее. Один из таких звонков мог повлиять на решение поставщика электроэнергии "ТНС энерго" о делистинге, знают два знакомых с ситуацией собеседника.