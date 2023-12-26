Эксперты оценили вклад предпринимателей в науку

26 декабря. FINMARKET.RU - Вклад бизнеса в РФ в развитие исследований и разработок (ИР) как заказчика уступает этому показателю в странах ОЭСР. По данным Института статистических исследований и разработок (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, на долю предпринимателей в 2022 году пришлось более половины (55,9%) общего объема внутренних затрат на науку, или 803,1 млрд руб. в действующих ценах, в странах же ОЭСР — в среднем 73%, пишет "Коммерсант"

В предпринимательском секторе науки в 2022 году была сосредоточена лишь треть организаций, выполнявших исследования и разработки (11,4 тыс., или 33,2%), посчитали в ИСИЭЗ. При этом на них приходилось более половины научных работников (345,5 тыс. человек, или 51,6%), ключевая категория — исследователи — насчитывает 171,2 тыс. человек, или 50,3%.

"Для укрепления контактов между бизнесом и наукой и наиболее эффективного сотрудничества необходимо, чтобы в процессе участвовало и государство", - считает член генсовета "Деловой России", председатель совета директоров АО "Берега" Юрий Коробов. Если оно создаст весомые стимулы необходимости и востребованности научных результатов, то в науку начнут инвестировать охотнее и больше.