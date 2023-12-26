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26 декабря 2023 года 09:55
В конце декабря россияне получат проиндексированные на 7,5% пенсии
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Михаил Метцель/ТАСС
26 декабря. FINMARKET.RU - Поскольку в начале января 2024 года Россию ждут продолжительные новогодние каникулы, россияне, получающие пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, могут рассчитывать на их досрочное получение - в декабре 2023 года. "Из-за предстоящих новогодних праздников пенсии в конце декабря 2023 года выплатят за январь 2024 года. Поскольку пенсии обычно выплачивают в первую неделю месяца, которая будет в январе нерабочей, пенсии людям придут заранее - авансом, чтобы не допустить затем задержек с их выплатой в январе и ухудшения качества жизни пенсионеров", - пояснил "Российской газете" юрист Александр Шефер. С 1 января 2024 года пенсии неработающих россиян вырастут на 7,5%. Это коснется свыше 32 млн человек. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 23 244 рубля.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, пенсии, индексация
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