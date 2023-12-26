В конце декабря россияне получат проиндексированные на 7,5% пенсии

26 декабря. FINMARKET.RU - Поскольку в начале января 2024 года Россию ждут продолжительные новогодние каникулы, россияне, получающиепо старости, инвалидности, потере кормильца, могут рассчитывать на их досрочное получение - в декабре 2023 года.

"Из-за предстоящих новогодних праздников пенсии в конце декабря 2023 года выплатят за январь 2024 года. Поскольку пенсии обычно выплачивают в первую неделю месяца, которая будет в январе нерабочей, пенсии людям придут заранее - авансом, чтобы не допустить затем задержек с их выплатой в январе и ухудшения качества жизни пенсионеров", - пояснил "Российской газете" юрист Александр Шефер.

С 1 января 2024 года пенсии неработающих россиян вырастут на 7,5%. Это коснется свыше 32 млн человек. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 23 244 рубля.