Продажи новых авто по итогам года могут вырасти на 68%

26 декабря. FINMARKET.RU - Аналитикам за 2023 г. пришлось несколько раз пересматривать прогнозы состояния авторынка в лучшую сторону. Такого в отечественном авторитейле не наблюдалось уже более 10 лет, пишут "Ведомости" . Последние расчеты "Автостата" предполагают рост продаж новых легковых автомобилей по итогам уходящего года на 68% до 1,05 млн шт. Во многом этот рост определила сверхнизкая база 2022 г., когда началась спецоперация на Украине.

При этом цены на автомобили за 10 месяцев этого года выросли уже больше, чем за весь прошлый год. По подсчетам "Автостата", средневзвешенная (с учетом доли рынка) стоимость новой легковой машины в январе - октябре 2023 г. выросла на 23% к прошлому году до 2,91 млн руб. Динамика за 2022 г. - рост 20% до 2,39 млн руб. соответственно.

Цены растут на фоне сохраняющегося дефицита автомобилей на российском рынке, который берет свое начало еще в период распространения коронавируса в 2020 г. При этом российская экономика не испытывает дефицита финансов и ресурс есть, говорила в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Деньги у граждан и организаций действительно есть.

"Сложившаяся на рынке ситуация дала нам шанс", - говорил в интервью "Ведомостям" в августе вице-президент Chery International Сунь Луцюань.компании в России за 11 месяцев выросли в 3,4 раза в годовом выражении - до 105 600 машин. А если учесть суббренды китайской марки Omoda и Exeed, то получится, что концерн в общей сложности продал 182 211 автомобилей. Больших результатов за сопоставимый период достиг только "АвтоВАЗ" - 319 518 шт.