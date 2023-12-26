Производство мебели в РФ бьет рекорды

26 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года выпуск в натуральном выражении увеличится на 33%, до 66,7 млн единиц, а в натуральном - на 23%, до 438 млрд руб., говорится в имеющихся у "Коммерсанта" подсчетах Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Там указывают, что таких рекордных показателей у отрасли не было как минимум с 2005 года.

Гендиректор Первой мебельной фабрики и президент АМДПР Александр Шестаков связывает это с восстановлением спроса на такую продукцию из-за роста ввода в эксплуатацию жилых новостроек. По данным единой информсистемы "Наш.Дом.РФ", за январь-ноябрь 2023 года по всей стране введено 40,9 млн кв. м жилья, что на 10% больше год к году. Кроме того, после паузы в 2022 году началось увеличение закупок мебели в госсегменте, добавляет Шестаков.

В 2023 году мебельный рынок претерпел большую трансформацию, говорит партнер в сервисе по организации торгового пространства "Про.Сторы" Ирина Болотова. "На фоне значительного сокращения импорта мебели в Россию (по итогам 2022 года он сократился на 44%, до 103,4 млрд руб.) локальные игроки расширяли ассортимент, увеличивали площади розничных магазинов, обновляли дизайн выпускаемой продукции",- отмечает эксперт.