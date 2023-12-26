Россиянам разрешат бесплатное переобучение

26 декабря. FINMARKET.RU - В Минтруде предложили разрешить работающим россиянам проходить бесплатное. Проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов, пишут "Известия"

"Минтруд России представил проект программы переобучения по востребованным на региональных рынках труда направлениям. Так, предлагается распространить переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным направлениям. Перечень специальностей будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей", - говорится в документе.

В нем отмечается, что с 2024 года проект планируется расширить на несколько категорий. В их числе не только работающие россияне, но и люди с инвалидностью, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и фактически ухаживает за ним. Это может быть любой родственник или опекун.

При этом те, кто может воспользоваться господдержкой уже сейчас (неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения россияне, люди в возрасте 50 лет и старше), тоже сохранят за собой право на переобучение.

Как пояснили "Известиям" в Минтруде, программа предусматривает заключение договора перед обучением как гарантию будущего трудоустройства. Через год, с января 2025-го, в проекте появится еще одно нововведение: участники смогут ставить оценку организациям и образовательным программам, которые прошли.

По данным Минтруда, в 2023 году бесплатно переобучиться смогло более 130 тыс. россиян. Им было доступно около 7,7 тыс. образовательных программ: учиться можно было как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела.