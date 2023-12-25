При каких условиях нужно выплачивать отцовский капитал

25 декабря. FINMARKET.RU - Наступающий 2024 год объявлен в стране Годом семьи. В упреждение календарного события Владимир Путин на прошедшем Совете по стратегическому развитию и нацпроектам поручил оперативно узаконить единый статус многодетной семьи. Причем, как пишут "Известия",с соответствующими льготами и механизмами поддержки.

По мнению законодателей и ряда экспертов, данное новшество открывает ряд возможностей. Например, многодетным отцам можно снизить пенсионный возраст на один год за каждого ребенка или выплачивать наряду с материнским, который может составить до миллиона рублей. Наконец, отцы, у которых трое и более детей возрастом до 16 лет, должны быть освобождены от призыва и мобилизации. Все эти инициативы заявлены в докладе Общественной палаты России (ОП РФ) "Демография 2030", который есть в распоряжении "Известий". По мнению экспертов, предполагаемые изменения могут дать демографический эффект, но не сразу, а в течение 10 и более лет.