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25 декабря 2023 года 09:59
Россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
25 декабря. FINMARKET.RU - У россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН. С его помощью банки начнут проверять наличие у клиента самозапрета — закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года. Об этом в интервью "Известиям" рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он также заявил о планах узаконить трансграничные сделки с криптой во втором полугодии 2024-го. Для подобных расчетов могут использовать площадку СПБ Биржи, сейчас такой вариант обсуждается. Кроме того, в 2025–2026 годах могут запустить эксперимент по использованию цифровой валюты стран БРИКС для взаиморасчетов между странами-участниками. Аксаков также озвучил свой прогноз по ставке ЦБ РФ. "Я думаю, со II квартала 2024-го ЦБ начнет постепенно снижать ставку, потому что инфляция будет ослабевать. К осеннему периоду она, скорее всего, приблизится к уровню 6%, тогда ключевая будет примерно 8%", - сказал он..
Опубликовано Финмаркет
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