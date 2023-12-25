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25 декабря 2023 года 09:06
Инвестактивность резко затухает
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Владимир Смирнов/ТАСС
25 декабря. FINMARKET.RU - Индекс инвестиционной активности Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), основанный на оценке предложения в экономике инвестиционных товаров (импорта и внутреннего производства машин, оборудования и стройматериалов), в октябре 2023 года резко снизился - сразу на 5,8% к предыдущему месяцу пишет "Коммерсантъ". В результате показатель вернулся к среднемесячному уровню 2019 года, утратив весь позитив, накопленный с начала текущего года. Об ослаблении инвестиционной активности в четвертом квартале говорят и опросы компаний. Среди причин аналитики называют, с одной стороны, обрушение импорта инвесттоваров и торможение стройки, а с другой - рост доли избыточных мощностей на фоне остывания спроса и выпуска, а также увеличения стоимости банковских займов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, инвестактивность
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