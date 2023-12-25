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25 декабря 2023 года 08:43
Маркетплейсы создают собственные МФО
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Александр Щербак/ТАСС
25 декабря. FINMARKET.RU - Крупные российские маркетплейсы идут в новый сегмент финансового рынка - микрозаймы, пишут "Ведомости". Wildberries зарегистрировал 20 декабря дочернюю микрокредитную компанию ООО "ВБ финанс" (МКК "ВБ финанс"), которая будет специализироваться на потребительских кредитах, займах промышленности, ссудах под залог недвижимости, кредитах на покупку домов. Одной из первых услуг будет кредитование продавцов, уточнил представитель площадки, не раскрыв конкретных деталей. В 2021 году собственная МКК появилась у маркетплейса Ozon под названием "Озон кредит". Компания выдает микрозаймы бизнесу и гражданам, а также предлагает вторым рассрочку. Также и у Wildberries, и у Ozon есть собственные банки. По мнению экспертов, открытие маркетплейсами собственных микрофинансовых организаций позволяет расширять клиентскую базу и получать больше маржи. Во время действия жестких макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки такое решение дает пространство для развития бизнеса, отмечают ксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, МФО, маркетплейсы
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