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25 декабря 2023 года 08:32
Требования к локализации электромобилей могут ужесточить
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Валерий Шарифулин/ТАСС
25 декабря. FINMARKET.RU - Минпромторг рассматривает возможность корректировки требований к локализации электромобилей, необходимых для получения господдержки, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. Соответствующие пороговые значения могут быть верифицированы с учетом положений стратегии развития автопрома, концепции развития отрасли, а также обязательств производителей в рамках действующих специнвестконтрактов (СПИК), добавил собеседник. По мнению исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, принятие решения об ужесточении локализационных требований для электрокаров усложнит продажи имеющихся отечественных электромобилей. По его словам, реализация такой техники сейчас и так связана с трудностями, поскольку темпы роста рынка электрокаров не соответствуют темпам развития зарядной инфраструктуры. "При сравнительно небольших продажах локализация всегда идет тяжело. Поэтому сначала надо дать производителям выйти на объемы, а потом ужесточать требования по локализации", - отмечает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, малый бизнес
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