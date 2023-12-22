Цифровая трансформация ТЭК делает работу отрасли эффективнее

22 декабря. FINMARKET.RU - Для оптимизации производственных процессов компании нефтегазового сектора и электроэнергетики активно прибегают к помощи цифровых технологий. Они позволяют повысить эффективность добычи нефти, диагностировать сложное оборудование, прогнозировать выработку электроэнергии и многое другое, пишет "Российская газета" ..

О значимости новых технологий говорит тот факт, что компанииувеличивают инвестиции в их разработку и внедрение. "Если в 2022 году затраты на цифровую трансформацию от общего объема инвестпрограмм составляли порядка 3,5 процента, то в 2023-м в среднем по отрасли уже 4 процента. Это означает, что цифровая трансформация занимает все больше места в бизнес-процессах и в компаниях ТЭК в целом", - сообщил заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. Он отметил, что целевой ориентир - увеличить затраты на цифровую трансформацию к 2030 году в четыре раза по сравнению с 2019-м, и выразил уверенность, что эти показатели будут достигнуты.

По оценке Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос на цифровые решения в ТЭК в этом десятилетии может вырасти в 13,5 раза - с 30,7 миллиарда рублей в 2020 году до 413,8 миллиарда в 2030-м.

Можно ожидать, что и отдача от инвестиций тоже будет расти. К примеру, глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что экономический эффект от цифровой трансформации нефтегазовой отрасли к 2030 году составит до одного триллиона рублей.

"Цифровые технологии позволяют повысить эффективность работы предприятий, снизить затраты на производство и обслуживание оборудования, прогнозировать спрос на энергию и оптимизировать работы энергосистем, повысить качество продукции и безопасность труда, - рассказал "РГ" руководитель центра экспертизы и разработки ИИ Ассоциации "Цифровые технологии в промышленности" Алексей Шпильман. - Например, цифровые технологии позволяют проводить удаленный мониторинг и диагностику оборудования, оптимизировать процессы добычи и транспортировки нефти и газа, управлять энергосистемами и сетями электроснабжения".