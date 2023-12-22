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22 декабря 2023 года 10:24
РФ выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета
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Артем Геодакян/ТАСС
22 декабря. FINMARKET.RU - Россия в ноябре переместилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. Его составляет крупнейший международный измеритель скорости интернета по всему миру Ookla, пишут "Известия". Информацию о параметрах доступа компания собирает по всему миру с помощью приложения Speedtest. Еще в октябре РФ занимала в нем 99-е место, а в ноябре 2022 года — 88-е. Как следует из рейтинга, Россия «пропустила» вперед Узбекистан (99-е место), Индонезию (100-е) и Тунис (101-е). Первые же три места в нем заняли ОАЭ, Катар и Кувейт. Отрыв РФ от лидера по медианной скорости доступа — в 13,5 раза: если в ОАЭ в ноябре она составляла почти 325 Мбит/с, то в РФ — чуть менее 24 Мбит/с, сообщает Ookla. В целом по всему миру в ноябре 2023 года скорость мобильного интернета выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали авторы рейтинга. Средняя скорость при передаче данных от абонента 11 Мбит/с — на 18,5% выше, чем в ноябре 2022-го. Несмотря на такие результаты, рейтинг Ookla едва ли не комплементарен для российских связистов, считают опрошенные «Известиями» специалисты по телекоммуникациям. Несмотря на санкции и отсутствие поставок (во всяком случае, официальных) сетевого оборудования, операторам удалось нарастить среднюю скорость загрузки через мобильный интернет на 10%, чуть выросла и скорость передачи данных от абонента, отмечают они. Величина пингов (то есть задержек при передаче пакетов с информацией) за год практически не изменилась. Однако дальнейший рост скорости доступа и улучшения позиций в мировых рейтингах возможно только за счет внедрения в РФ 5G, расширения частотного спектра для 4G и начала массового производства отечественного сетевого оборудования, добавляют специалисты.
Опубликовано Финмаркет
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