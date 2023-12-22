Половина автозаводов все еще простаивает

22 декабря. FINMARKET.RU - Спустя два года после введения санкций половина российских автозаводов все еще простаивает. Хотя почти все площадки, когда-то принадлежавшие иностранным автоконцернам, успешно сменили собственника, это не слишком помогло перезапустить их. Производство автомобилей в России в 2023 году существенно отстало от спроса, который быстро восстанавливается, пишет "Коммерсант" ..

Сначала были надежды, что инвесторами станут крупные китайские автоконцерны. Однако эти ожидания не сбылись: за два года ни один китайский игрок не купил автозавод в России, несмотря на то что на автомобили брендов из КНР сейчас уже приходится почти 60% продаж в стране против 9% в феврале 2022 года.

Сергей Удалов из "Автостата" считает, что автоконцерны из Китая не локализуют проекты в РФ самостоятельно, поскольку потенциальные вложения высоки, а "стабильности нет". Также он уточняет, что выпуск в РФ выгоден только в долгой перспективе, пока экспорт из Китая намного привлекательнее. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что принятие решений о каких-то существенных инвестициях с глубокой локализацией требует времени, в том числе для изучения рынка. Кроме того, полагает он, сказывалась общая неопределенность, связанная с санкциями.

Вариант сборки под своим брендом привлекателен для российских игроков, но отнюдь не прост в реализации. Источники “Коммерсанта” говорят, что, хотя китайские игроки довольно легко соглашаются дать разрешение на сборку под чужим брендом, они редко заинтересованы активно участвовать в организации процесса. А самостоятельный поиск сотен поставщиков компонентов в Китае оказывается настолько сложным и рискованным, что даже крупные российские автоконцерны не готовы это реализовать.