Число МСП и ИП в России выросло до рекорда

22 декабря. FINMARKET.RU - Весь этот год в России отмечали рост малого и среднего бизнеса. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что на сегодняшний день число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России достигло 6,3 млн человек и это стало рекордом за всю историю существования реестра МСП. Он добавил, чтостал катализатором экономики предложения.

Росли не только малые и средние компании - все больше людей получали статус индивидуального предпринимателя (ИП), пишут "Ведомости" . По данным совместного исследования Solar Staff и банка для предпринимателей "Бланк", число людей, регистрировавшихся в этом году в качестве ИП, увеличилось по сравнению с 2022 г. на 22%. Похожие цифры у ФНС. По данным ведомства, только с января по июнь 2023 г. в России была зарегистрирована 431 000 ИП, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 г., когда было зарегистрировано 342 000 новых ИП. Всего на 1 января 2023 г. в России было 3,6 млн ИП, а на 10 декабря 2023 г. - уже 4,043 млн ИП. При этом доходы ИП, по подсчетам Solar Staff, выросли на 42%.

Число граждан, зарегистрировавшихся в статусе ИП, увеличилось даже несмотря на то, что в 2024 г. у ИП должны вырасти на 8% страховые взносы за себя и за каждого работника - с 45 842 руб. в 2023 г. до 49 500 руб. в 2024 г. Всего авторы исследования изучили более 1500 проектных исполнителей, которые ведут деятельность в налоговом статусе ИП. Они сравнивали 2023 г. с 2022 г., период: январь - начало декабря 2023 г. и аналогичный период в 2022 г.

Во многом рост МСП во всех его формах обусловлен тем, что вследствие санкций на рынке освободились целые секторы, которые теперь можно занять отечественной продукцией, - так произошло, например, в легкой, текстильной промышленности, в сфере программного обеспечения (ПО), говорит экономист и член МРО "Деловая Россия" Алексей Хижняк.