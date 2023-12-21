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21 декабря 2023 года 10:21
Мошенники придумали новую схему обмана с выплатами к празднику
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URA.RU/TASS
21 декабря. FINMARKET.RU - Новую схему обмана людей в преддверии наступающих праздников стали практиковать телефонные мошенники. Вчера МВД России сообщило, что в Калуге сотрудники уголовного розыска установили и задержали гражданина, подозреваемого в хищении денег у пожилого местного жителя, пишут "Известия". В дежурную часть УМВД по Калуге пришел пожилой местный житель с заявлением о краже с его банковской карты больше 270 тыс. рублей. Пенсионер рассказал, что ему позвонил человек и представился сотрудником социальной службы. А еще сказал, что в преддверии новогодних праздников всем пенсионерам положена государственная выплата. Поэтому надо срочно сообщить ему данные банковской карты пожилого человека, якобы для зачисления денег. Поверив незнакомцу, мужчина назвал реквизиты своей карты, а потом и поступившие ему на телефон коды в смс-уведомлениях. Но как только беседа с якобы соцработником завершилась, пенсионер обнаружил, что с его банковского счета списано все, что было на карте. Мошенники говорят пенсионерам, что в преддверии праздников им положена государственная выплата В полиции тут же возбудили уголовное дело по статье, в которой говорится о краже в крупном размере. Оперативники быстро выяснили, что жителю Калуги звонил 34-летний житель Ростовской области. По версии полицейских, этот ростовчанин раздобыл данные пенсионеров и звонил им от имени соцслужбы, рассказывал байки про предпраздничные выплаты. А когда старики верили и сообщали ему данные карты, получал доступ к личному кабинету людей. И переводил оттуда все деньги на свою банковскую карту. Сейчас это расследование в самом разгаре, и в полиции никто не сомневается, что пострадавших пожилых граждан будет много. Если суд согласится с работой следствия, то пойманный мошенник проведет в местах лишения свободы от 5 до 12 лет в зависимости от количества обманутых граждан и тех сумм, которые он у них украл.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ.мошеники
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