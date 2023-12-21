В ЕС готовят 13-й и 14-й пакеты санкций против России

21 декабря. FINMARKET.RU - Евросоюз готов принять новыепротив России, сообщил "Известиям" официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. В Европарламенте отмечают, что в Брюсселе уже рассматривается как 13-й, так и 14-й пакет мер. Первыми, кто объявит о новых предложениях по санкциям, вероятно, станут страны Балтии. Эксперты подчеркивают, что членамстановится сложнее согласовывать новые рестрикции против России, к тому же эти меры вредят их собственной экономике, а обходом санкций занимается весь мир. Раскол между европейскими элитами и государствами ЕС усиливается, и существует вероятность, что Евросоюз откажется от принципа консенсуса по вопросу антироссийских мер, сами они при этом станут всё более символическими.

18 декабря Евросоюз опубликовал содержание 12-го пакета антироссийских санкций. Он включает, в частности, прямой запрет на импорт алмазов, ввоз из России сжиженных нефтяных газов, чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб. Традиционно не забыли в Евросоюзе о санкциях против физических лиц и компаний. При этом в ЕС отмечают, что Брюссель намерен и дальше поддерживать введение новых ограничений.

"Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание", — заявил "Известиям" официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри, отвечая на вопрос, разрабатывают ли уже в ЕС 13-й пакет.

18 декабря замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев направил Еврокомиссии свои предложения по новым антироссийским мерам. "Во время разговора президента Владимира Зеленского с [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен мы уже знали, что не войдет в 12-й пакет санкций", — сказал он, уточнив, что украинская сторона попросила расширить секторальные и персональные санкции.

Впрочем, сведения о том, что в Брюсселе уже ведется работа по подготовке нового пакета мер, Даниэл Шеридан Ферри подтверждать не стал. Также он отказался комментировать информацию о передаче Киевом предложений по санкциям. Однако депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сказал "Известиям", что в ЕС уже готовится как 13-й, так и 14-й пакет санкций. При этом, по его мнению, разработка новых мер не займет много времени.