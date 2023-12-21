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21 декабря 2023 года 09:22
Российским брокерам понесли деньги новые зарубежные клиенты
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Антон Новодережкин/ТАСС
21 декабря. FINMARKET.RU - Объем активов иностранных клиентов на брокерских счетах российских инвесткомпаний и банков за третий квартал увеличился почти на 20%, до 1,3 трлн рублей. Темпы по сравнению со вторым кварталом немного снизились из-за замедления прироста активов компаний, перерегистрирующихся из-за рубежа в российские офшоры, пишет "Коммерсантъ". Зато, отмечает "Ъ", продолжали наращивать активы клиенты из зарубежных офшоров (ОАЭ, Белиза, Сейшел, Каймановых островов, Люксембурга), а самые высокие темпы отмечены для относительно новой в списке Саудовской Аравии. Эта страна, поясняют эксперты, на фоне расширения экономических и политических связей с РФ все чаще рассматривается как альтернатива ОАЭ. По мнению источника газеты на финансовом рынке, стоит ожидать, что карта притоков капитала и в дальнейшем будет развиваться в зависимости от динамики экономических отношений с отдельными "дружественными" юрисдикциями. Управляющий партнер адвокатской коллегии "Град" Мария Аграновская считает, что могут вырасти активы клиентов из Гонконга и с Маврикия: "Главное, что сейчас определяет популярность того или иного офшора или юрисдикции, - это возможность работы с российскими бенефициарами".
Опубликовано Финмаркет
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