Российским брокерам понесли деньги новые зарубежные клиенты

21 декабря. FINMARKET.RU - Объем активов иностранных клиентов на брокерских счетах российских инвесткомпаний и банков за третий квартал увеличился почти на 20%, до 1,3 трлн рублей. Темпы по сравнению со вторым кварталом немного снизились из-за замедления прироста активов компаний, перерегистрирующихся из-за рубежа в российские офшоры, пишет "Коммерсантъ".

Зато, отмечает "Ъ", продолжали наращивать активыиз зарубежных офшоров (ОАЭ, Белиза, Сейшел, Каймановых островов, Люксембурга), а самые высокие темпы отмечены для относительно новой в списке Саудовской Аравии. Эта страна, поясняют эксперты, на фоне расширения экономических и политических связей свсе чаще рассматривается как альтернатива ОАЭ.

По мнению источника газеты на финансовом рынке, стоит ожидать, что карта притоков капитала и в дальнейшем будет развиваться в зависимости от динамики экономических отношений с отдельными "дружественными" юрисдикциями. Управляющий партнер адвокатской коллегии "Град" Мария Аграновская считает, что могут вырасти активы клиентов из Гонконга и с Маврикия: "Главное, что сейчас определяет популярность того или иного офшора или юрисдикции, - это возможность работы с российскими бенефициарами".