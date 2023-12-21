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21 декабря 2023 года 09:07
ФНС заинтересовалась двойным гражданством и ВНЖ россиян
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Станислав Красильников/ТАСС
21 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на юристов и налоговых консультантов. Многие из их клиентов недавно получили анкеты ФНС с просьбой предоставить данные за 2022 год, говорят респонденты. Новые запросы ФНС содержат более широкий, чем обычно, перечень информации, сообщил газете партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. Если запрос выписок по иностранным счетам - давняя и распространенная практика, то сведения об иностранном гражданстве и ВНЖ налоговую ранее не интересовали. Расширение перечня запрашиваемых данных связано с релокацией большого числа россиян в 2022 году, полагает адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Игорь Харитонов. Многие граждане России продолжают удаленно вести бизнес, управлять имуществом либо удаленно работать в России. Наличие или отсутствие резидентства влияет, в частности, на ставку налога на доход физлиц. Сведения о миграционном статусе налогоплательщика нужны ФНС для определения его резидентства и выявления валютных счетов на территории государства второго гражданства или ВНЖ, отметила юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите. Запрос сведений о наличии иностранного гражданства или ВНЖ может быть связан с "более глубокой проработкой выполнения гражданами РФ обязательств по валютному законодательству", считает партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. По его словам, такие сведения могут помочь ФНС выявлять незадекларированные иностранные счета.
Опубликовано Финмаркет
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