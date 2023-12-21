ФНС заинтересовалась двойным гражданством и ВНЖ россиян

21 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на юристов и налоговых консультантов. Многие из их клиентов недавно получили анкетыс просьбой предоставить данные за 2022 год, говорят респонденты.

Новые запросы ФНС содержат более широкий, чем обычно, перечень информации, сообщил газете партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. Если запрос выписок по иностранным счетам - давняя и распространенная практика, то сведения об иностранном гражданстве и ВНЖ налоговую ранее не интересовали.

Расширение перечня запрашиваемых данных связано с релокацией большого числа россиян в 2022 году, полагает адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Игорь Харитонов. Многие граждане России продолжают удаленно вести бизнес, управлять имуществом либо удаленно работать в России. Наличие или отсутствие резидентства влияет, в частности, на ставку налога на доход физлиц.

Сведения о миграционном статусе налогоплательщика нужны ФНС для определения его резидентства и выявления валютных счетов на территории государства второго гражданства или ВНЖ, отметила юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите. Запрос сведений о наличии иностранного гражданства или ВНЖ может быть связан с "более глубокой проработкой выполнения гражданамиобязательств по валютному законодательству", считает партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. По его словам, такие сведения могут помочь ФНС выявлять незадекларированные иностранные счета.