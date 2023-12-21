Платформы по выпуску ЦФА вновь возвращаются к выпускам таких инструментов в валюте

21 декабря. FINMARKET.RU - Операторы информационных систем (ОИС) начали готовиться к размещению выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА), эмитентами которых станут органы исполнительной власти, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в двух ОИС.

Возможность выпуска таких инструментов с субъектами Российской Федерации прорабатывает финансовая экосистема "Лайтхаус", сообщил ее гендиректор Денис Иорданиди. Также переговоры с органами государственной власти о возможности выпуска ЦФА вместо классических облигаций ведет платформа "Токеон", подтвердил ее директор по развитию Артем Лаптев. На текущий момент в реестры ЦБ включены 10 ОИС и один оператор обмена ЦФА.

Операторы различаются по своему профилю и бизнес-моделям и пока не интегрированы между собой. Повышения ликвидности и уровня надежности на рынке ЦФА можно добиться за счет достижения интероперабельности платформ, подчеркнула управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства "Эксперт РА" Александра Веролайнен. Юридически проведение выпуска ЦФА от госоргана для ОИС ничем не отличается от выпуска коммерческой структуры, отметил Иорданиди. Но фактически для такого выпуска операторам нужно обладать клиентской емкостью по физлицам, сравнимой с емкостью брокеров, и пока по этому показателю у всех ОИС низкая степень готовности, добавил руководитель "Лайтхауса". Это связано с тем, что в настоящий момент операторы ЦФА по большей части предлагают инструменты для квалифицированных инвесторов, а также площадкам значительно труднее ввести удобную упрощенную идентификацию пользователей, чем брокерам, пояснил эксперт.