Абрамченко поддержала сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров

20 декабря. FINMARKET.RU - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала подготовленный депутатами Госдумыо сокращении сроков взаиморасчетов за поставленные скоропортящиесяи поручила Минпромторгу вместе с Минсельхозом подготовить на него положительный отзыв, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Законопроект был обсужден на совещании, которое провела Абрамченко. Предлагаемые изменения в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" предусматривают сокращение с 8 до 4 рабочих дней предельных сроков оплаты товаров сроком годности до 5 дней.

"Эта мера окажет поддержку производителям скоропортящихся продовольственных товаров и поможет преодолеть волатильность условий ведения бизнеса", - считает вице-премьер. Кроме того, предлагаемое сокращение позволит привести в соответствие сроки производственных циклов скоропортящихся продовольственных товаров, сократить кассовые разрывы и дефицит оборотных средств у производителей таких товаров. В перспективе это позволит обеспечить повышение доступности таких товаров и создать предпосылки для сдерживания цен на них.

"Следует отметить, что законопроект направлен на решение вопроса ускорения оплаты скоропортящихся товаров и не затрагивает вопросы их поставок", - подчеркнула Абрамченко.