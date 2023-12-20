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20 декабря 2023 года 11:12
Абрамченко поддержала сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров
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Владимир Смирнов/ТАСС
20 декабря. FINMARKET.RU - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала подготовленный депутатами Госдумы законопроект о сокращении сроков взаиморасчетов за поставленные скоропортящиеся товары и поручила Минпромторгу вместе с Минсельхозом подготовить на него положительный отзыв, сообщает пресс-служба вице-премьера. Законопроект был обсужден на совещании, которое провела Абрамченко. Предлагаемые изменения в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" предусматривают сокращение с 8 до 4 рабочих дней предельных сроков оплаты товаров сроком годности до 5 дней. "Эта мера окажет поддержку производителям скоропортящихся продовольственных товаров и поможет преодолеть волатильность условий ведения бизнеса", - считает вице-премьер. Кроме того, предлагаемое сокращение позволит привести в соответствие сроки производственных циклов скоропортящихся продовольственных товаров, сократить кассовые разрывы и дефицит оборотных средств у производителей таких товаров. В перспективе это позволит обеспечить повышение доступности таких товаров и создать предпосылки для сдерживания цен на них. "Следует отметить, что законопроект направлен на решение вопроса ускорения оплаты скоропортящихся товаров и не затрагивает вопросы их поставок", - подчеркнула Абрамченко.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, товары, законопроект
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