Пятая часть крупных компаний в РФ использует искусственный интеллект

20 декабря. FINMARKET.RU - Как минимум пятая часть крупных компаний в России использует искусственный интеллект (ИИ) в том числе для общения с клиентами, выяснили в компании "Яков и Партнеры". Согласно данным исследования "Искусственный интеллект в России-2023: тренды и перспективы", искусственный интеллект (ИИ) используют 20% крупных компаний. Для точечного выполнения задачприменяют 27% крупных компаний.

Собеседники "Российской газеты" на рынке электронной коммерции отмечают высочайшую эффективность систем на базе ИИ при работе с абонентской базой. Алгоритмы забирают на себя первичный обзвон и общение с негативно настроенными пользователями, оставляя при этом операторам возможность общаться только с теми, кто готов к такому общению. "Каждый раз, когда вы снимаете трубку и слышите сначала музыку, а затем, как к вам обращаются по фамилии, имени и отчеству, вы общаетесь с ИИ", - говорит представитель IT-компании. По словам собеседника, только после этого звонок передается оператору, который не тратит время на занятые номера и тех, кто не может разговаривать в конкретный момент времени.

Тренд наИИ будет только усиливаться, так как для бизнеса такая оптимизация производственных процессов приносит выгоды, считают аналитики.

Однако есть и негативный эффект. Бизнес экономит на сотрудниках-операторах и увеличивает выручку. Однако далеко не все клиенты готовы общаться с роботами, считают эксперты. По их мнению, внедрение ИИ идет слишком быстро, с большим числом ошибок, тем временем растет раздражение клиентов. "Генеративный ИИ сегодня предлагает организациям упрощение многих процессов, но он недоработан, он имеет кучу ошибок, поэтому организации должны подходить к внедрению очень осторожно, не отказываться от людей. Качество сервиса страдает - робот не всегда может ответить правильно на вопрос", - считает телеком-аналитик Эльдар Муртазин. Для точечного выполнения задач ИИ применяют 27% крупных компаний. Еще 12% определили приоритетные функции и сценарии для внедрения таких систем. Лидером по использованию ИИ является сфера маркетинга и продаж. Здесь 66% компаний используют ИИ.