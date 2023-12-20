В РФ отмечается рост патентования IT-разработок

20 декабря. FINMARKET.RU - Российские IT-разработчики в январе – ноябре 2023 г. подали 30 463 заявки на регистрацию интеллектуальной собственности, это на 14,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил "Ведомостям" представитель Роспатента.

По данным Минцифры, с начала 2023 г. в реестр отечественного ПО было включено 4333 решения, это на 16% больше, чем в 2022 г. Но и исключать софт из реестра стали в 3 раза чаще: в 2022 г. из реестра вывели 250 решений, а 2023 г. – 792. Большая часть исключенных решений – около 600 – это однотипные записи от одной компании, т. е. убраны отдельные наименования, их собрали под одной реестровой записью, пояснил представитель министерства. Сейчас в реестре 19 417 записей.

Количество новых IT-решений и компаний на российском рынке действительно растет, причем это как совершенно новые компании, так и IT-подразделения, которые выделились из западных компаний, ушедших с рынка, говорит генеральный директор ООО "Аурига" Вячеслав Ванюлин. По словам руководителя направления "Разрешение IT & IP споров" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослава Шицле, в обозримом будущем увеличение лицензирования ПО продолжится и будет обусловлено "как развитием глобального IT-рынка, так и спецификой российского, который сейчас столкнулся с острой необходимостью замещения продуктов и решений ушедших и уходящих зарубежных компаний".