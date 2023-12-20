Рынок фитнес-услуг увеличивает оборот и цены

20 декабря. FINMARKET.RU - Оборот рынка фитнес-услуг в 2024 году может увеличиться на 16% год к году, до 250 млрд руб., прогнозируют в FitnessData. По итогам 2023 года рост прогнозируется на 18%, до 214 млрд руб., пишет "Коммерсант"

Руководитель FitnessData Максим Боровиков связывает рост рынка в денежном выражении как с увеличением стоимости услуг клубов в среднем на 12% за год, так и с расширением клиентской базы. По словам эксперта, фитнесом сейчас по всей стране занимаются суммарно 6,5 млн человек, что на 6,6% больше год к году. Вовлеченность выросла с 4,2% до 4,5% от общего числа населения страны.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина замечает, что маржинальность фитнес-клубов остается очень низкой, на уровне 5-7%. В следующем году многие клубы, по ее мнению, попытаются поднять этот показатель, оптимизируя затраты и медленно повышая стоимость услуг. Этому будет способствовать и рост затрат. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева замечает, что бюджеты на открытие клубов за год увеличились на 40-50% из-за увеличения стоимости импортного оборудования. Динамика повышения стоимости абонементов в следующем году, по прогнозам эксперта, сохранится на уровне двух предыдущих лет, составив 7-12%.