Россияне оформили рекордное за 10 лет число полисов каско

20 декабря. FINMARKET.RU - За девять месяцев 2023 года в России оформили 6,1 млн полисов- в полтора раза больше, чем за тот же период 2022-го, следует из статистики Центробанка. Статистика ЦЦ учитывает страховку, которую покупают и физлица, и юрлица. Количество заключенных договоров оказалось рекордным как минимум за последние 10 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос на 53%.

В частности, физлица также купили рекордное число полисов каско за девять месяцев этого года, подтвердили "Известиям" во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). За январь-сентябрь граждане заключили 4,6 млн таких договоров - на 39% больше, чем за тот же период 2022 года.

Рост продаж каско связан с расширением спроса, говорится в обзоре ЦБ о деятельности страховщиков за III квартал. Там отмечается: за год увеличилось предложение китайских и российских машин, за счет чего ускорились продажи новых авто. А на них, как правило, оформляется полис, в том числе из-за требований по кредиту.

Также увеличилась доля застрахованных подержанных автомобилей из-за повышения их ценности для собственников, подчеркнули в Банке России. Там пояснили: это связано с ограниченным предложением, подорожанием машин и их ремонта. "Известия" направили запрос в ЦБ.

Кроме того, компании начали активно предлагать мини-каско (полис с минимальным набором рисков), что тоже повлияло на рост числа договоров, считает председатель совета ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. По ее словам, это помогает удешевить покрытие, но не дает полной защиты авто.