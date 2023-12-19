ВС РФ предложил резко повысить минимум требований для начала банкротства юрлиц

19 декабря. FINMARKET.RU - Верховный суд (ВС)предложил увеличить почти в семь раз - с нынешних 300 тыс. рублей до 2 млн рублей минимальную сумму долга, которая позволяет инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц, соответствующий законопроект рассматривается во вторник на заседании пленума суда.

Минимальную сумму долга для начала банкротства стратегических предприятий и организаций проект увеличивает с 1 млн рублей до 3 млн рублей, аналогичный порог предусматривается и для сельскохозяйственных организаций (сейчас 500 тыс. рублей). Изменение минимальной суммы долга для граждан, включая индивидуальных предпринимателей (500 тыс. рублей), законопроект не предусматривает.

В представленной пояснительной записке повышение объясняется накопленным уровнем инфляции с момента введения действующих порогов.

Для снижения нагрузки на суды авторы документа предлагают упростить некоторые элементы разбирательств за счет расширения списка ситуаций, когда суды вправе выносить решения без проведения заседания и изготавливать только их резолютивную часть. Это нововведение распространится на обособленные споры о включении требований в реестр, об освобождении арбитражного управляющего по его заявлению от возложенных на него обязанностей, о распределении судебных расходов по делу о банкротстве и т.д.

Обосновывает ВС РФ свое предложение данными статистики, согласно которой в 2022 году в рамках дел о банкротстве было рассмотрено 1,95 млн обособленных споров, в первом полугодии 2023 года - 1,2 млн. Подавляющая часть таких споров приходится на рассмотрение требований о включении в реестр: в 2022 году - 888 тыс., в первом полугодии 2023 года - 548,69 тыс. Но обжалуется из них не более 5% решений.

ВС РФ также предлагает расширить полномочия арбитражных управляющих. Если проект будет принят, то в законе будет закреплено их право запрашивать данные о должнике, его контрагентах, супруге без предварительного обращения в суд. Сейчас нередко арбитражным управляющим приходится получать соответствующую санкцию, хотя право на запрос таких сведений у них есть.

Финансовым управляющим в делах о банкротстве граждан проект предоставляет право запрашивать данные не только об имуществе и счетах должника, но и его супруга или супруги.

Также документ упрощает процедуру утверждения процентной составляющей гонорара управляющего - его стимулирующей части, которое сейчас происходит через суд. Теперь, согласно проекту, предлагается сделать так, что если сумма процентов будет менее 100 тыс. рублей, то рассчитать ее сможет сам управляющий. Более крупные суммы будет утверждать суд: от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей - единолично без проведения судебного заседания и вызова участников дела о банкротстве, свыше 1 млн рублей - на заседании.

Кроме того, проект дополняет действующий закон о несостоятельности нормой, согласно которой суд может снизить сумму процентов "в исключительных случаях" при ее явной несоразмерности вкладу арбитражного управляющего в достижение результатов процедуры банкротства. Это воплощение подхода, выработанного судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ. При рассмотрении одного из дел она установила, что стимулирующая часть вознаграждения управляющему не выплачивается, если он не внес сколько-нибудь существенный вклад в удовлетворение требований кредиторов.