Бизнес начал доплачивать сотрудникам за трудоустройство их друзей

19 декабря. FINMARKET.RU - Некоторые компании стали платить сотрудникам денежные премии за привлечение персонала, среди них VK, "Яндекс", "Евраз", Трубно-металлургическая компания, Объединенная авиастроительная корпорация, "Фосагро", "Русал", "Ростех", "Илим", "Касперский", "Северсталь", пишут "Ведомости".

Реферальные кампании "Приведи друга" используются в российском бизнесе уже много лет, обычно они закрывают 20-30% найма, говорит партнер компании "Экопси консалтинг" Григорий Финкельштейн. Победить кадровый голод с помощью такого инструмента найма, по его словам, "вряд ли возможно", но в последнее время компании часто повышают суммы, выплачиваемые сотрудникам за приглашение друга, чтобы те почаще приводили на работу своих знакомых. Плохо, когда за реферальной программой скрываются попытки компании заставить руководителей самостоятельно подбирать себе команду в отдел, отмечает Финкельштейн.