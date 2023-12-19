Кто подпадет под налог на проценты от вкладов

19 декабря. FINMARKET.RU - Несмотря на рост ключевой до 16%, под новыйпо-прежнему подпадут доходы от вкладов россиян свыше 150 тыс. рублей, пишут "Известия". Хотя формула расчета зависит от ставки, в этом году будет учитываться показатель, действующий на 1 декабря, то есть 15%. Эксперты отмечают, что налог придется заплатить тем, у кого на депозитах лежит больше 1,3 млн рублей. Точную цифру для каждого клиента сообщит ФНС на основе информации от банков. Надо ли ее перепроверять, когда нужно будет внести платеж и сколько государство планирует собрать

При этом пассивный доход от депозита зависит от того, под какой процент лежат деньги. Он менялся в течение года вслед за ключевой (ее подняли с 7,5% в июле до 16% в декабре). По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в первой декаде декабря равнялась 14%, а после повышения ключевой она может вырасти до 14,5%, допустил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

"Средняя рыночная ставка по вкладам и процентным накопительным счетам в 2023 году составляла, по нашей оценке, 11% годовых. Таким образом, под налогообложение подпадают те граждане, у которых по итогам года суммарно находилось в банках не менее 1,3 млн", — заявила Наталья Мильчакова.

Налог на доходы от вкладов рассчитывается по стандартной ставке НДФЛ в 13% (если поступления превышают 5 млн рублей — 15%). В Freedom Finance Global привели пример: если на вкладах хранилось 2 млн рублей, то человек мог заработать порядка 220 тыс. рублей. Если вычесть необлагаемую базу (150 тыс.), то получится 70 тыс. рублей, от которых и высчитывается сбор в 13%. То есть в бюджет нужно будет перечислить 9 тыс. рублей.

"На начало следующего января ключевая будет равна 16%, а поскольку пик ставок, как намекнули в Банке России, скорее всего, уже пройдет, она имеет все шансы стать и максимальной по итогам 2024-го", — отметил Игорь Додонов

В этом году россияне заплатят такой сбор впервые. Хотя законодательство о новом налоге появилось два года назад, в 2021-м и 2022-м власти освободили граждан от этого сбора на фоне кризиса и санкций.

При расчете налогооблагаемой базы учитываются не только срочные депозиты, но также накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты. Если вклад открыт в иностранной валюте, доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу ЦБ.

В целом же ФНС рассчитает точную сумму на основе сведений от банков. Внести платеж необходимо по итогам 2023 года — до 1 декабря 2024-го.

Клиенту придет налоговое уведомление уже в виде суммы, но ее все-таки лучше перепроверять, посоветовала руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании "Интерцессия" Ирина Егорова. Стоит запросить информацию у банка и самостоятельно пересчитать этот налог, отметила она.

Налогообложение депозитов совсем не критично для подавляющего большинства россиян, посколькуна сумму более 1 млн рублей имеет не более 0,5–1% граждан У остальных средний размер депозита не превышает 250–300 тыс. рублей, оценила она. По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер вкладов физлиц за январь–сентябрь составил 316 тыс. рублей. При этом более 1 млн на вкладах держали только 3,5%. Официальной статистики о том, сколько всего граждан имеет сберегательные продукты, нет..

В итоге существенного пополнения бюджета этот сбор не обеспечит, считает Наталья Мильчакова. Как сообщали ранее "Известия", власти планируют за три года суммарно получить 312 млрд рублей от этой статьи (в 2024-м — 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей).